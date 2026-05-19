Neon Inferno становится ближе к идеальному аркадному шутеру: патч #3 прокачал визуал и систему очков

Киберпанковый run-'n-gun шутер Neon Inferno продолжает активно эволюционировать — и, что приятно, не просто «чинит баги», а заметно расширяет саму философию игры. Новый патч №3 от Retroware и Zenovia Interactive уже доступен на всех основных платформах и выглядит как уверенная попытка превратить проект в образцовый аркадный опыт современности.

Главный акцент обновления — визуальная часть. Игра и раньше брала атмосферой неонового нуара, но теперь некоторые сцены буквально заиграли новыми слоями: затопленные улицы получили реалистичные брызги и отражения, в локациях добавили более плотное освещение и динамические тени, а отдельные помещения вроде убежища NYPD и башни Пангея стали выглядеть почти как мини-киношные сцены. Это тот редкий случай, когда улучшения не «заметны только на бумаге», а реально ощущаются во время игры.

Не менее важны и геймплейные правки. Разработчики устранили ряд проблем с коллизиями, логикой возрождения и визуальной читаемостью атак боссов — то есть убрали именно те шероховатости, которые чаще всего раздражают в динамичных шутерах. Особенно заметно это в боях, где раньше игроки могли терять контроль из-за неочевидных зон безопасности.

Но самое интересное — переработка системы подсчёта очков. Добавление бонусов вроде «Без предметов» и «Аркадный режим» явно подталкивает игру в сторону классической аркадной философии: риск ради максимального результата. Появление доступа к магазину оружия в режимах повторного прохождения тоже усиливает ощущение, что разработчики хотят удержать игроков надолго, а не только на одно прохождение.

Отдельно стоит отметить новые настройки управления и отображения — от трёхкнопочного режима для аркадных контроллеров до гибкого масштабирования изображения. Такие вещи редко попадают в патчноуты «ради красоты», но сильно влияют на комфорт.

И, судя по планам Zenovia Interactive, это далеко не финальная точка. Следующее обновление уже обещает режим «Выживание» — и если темп развития сохранится, Neon Inferno вполне может превратиться из просто стильного инди в один из эталонов жанра.