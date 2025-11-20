Состоялся релиз киберпанк-боевика Neon Inferno от создателей Steel Assault

Издательство Retroware совместно со студией Zenovia Interactive объявили о выходе своего нового проекта под названием Neon Inferno. Игра, сочетающая в себе элементы классического жанра беги и стреляй с механикой тира, уже доступна пользователям сервиса Steam. Разработчики, ранее выпустившие Steel Assault, предлагают геймерам отправиться в антиутопический Нью-Йорк будущего.

Сюжет переносит игроков в 2055 год, где мегаполис охвачен войной банд. Главными героями выступают Анджело Морано и Мариана Витти — профессиональные убийцы, состоящие на службе у могущественного преступного синдиката Семья. Персонажам предстоит устранять конкурентов, сражаться с коррумпированной полицией и отбивать территории у враждебных группировок ради установления полного контроля над городом.

Ключевой особенностью игрового процесса является ведение боя в двух плоскостях. Пользователи должны одновременно контролировать передний план, перемещаясь как в платформере, и вести прицельный огонь по врагам, находящимся в глубине экрана. Арсенал включает разнообразное огнестрельное оружие, которое можно улучшать в магазинах между миссиями, а также плазменный нож для ближнего боя. Особая механика позволяет отражать вражеские снаряды, используя замедление времени.

Проект выполнен в стилистике детализированного пиксель-арта, вдохновленного 32-битной эпохой, и сопровождается энергичным саундтреком. Игру можно проходить как в одиночку, так и в локальном кооперативном режиме. На момент выхода Neon Inferno имеет очень положительные отзывы игроков, которые хвалят визуальный стиль и динамику, но отмечают скоротечность кампании, занимающей около 2 часов.

Игра полностью переведена на русский язык (интерфейс и субтитры). В честь релиза на новинку действует стартовая скидка.