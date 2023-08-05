Полная версия игры про автоматизацию кухни в стиле киберпанк Neon Noodles вышла для ПК ©

Компания Vivid Helix, разработчик инди-игр из Калгари (Канада), сообщила, что полная версия их отмеченной наградами игры по автоматизации кухни в стиле киберпанк Neon Noodles стала доступна для ПК в цифровых магазинах Steam, Epic Games Store, GOG, Humble Games Store и Itch.io.

Погрузитесь в киберпанк-будущее, где еда является высшим символом богатства, и возглавьте футуристическую империю пищевой автоматизации, известную как Neon Noodles.

Neon Noodles — это открытая игра-головоломка, вдохновленная классическими играми Zachtronics, такими как Opus Magnum. Принимайте контракты на и используйте свою изобретательность и множество различных инструментов — от роботов-поваров до телепортационных станций — для создания сложных производственных линий, которые превращают 400 сырых ингредиентов в более 250 восхитительных рецептов, таких как Рис Джолоф, Шпецле или Фесенджан.

Используйте интуитивно понятную систему записи и воспроизведения, чтобы разрабатывать собственные решения для каждой миссии. Делайте свои машины настолько простыми или сложными, насколько вы хотите, или зацикливайтесь на оптимизации размера программы, скорости или площади. По пути вы начнете открывать тайну того, кто вы есть на самом деле.