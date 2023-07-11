Физическое издание Neon White для PS5 и Switch поступит в продажу 15 сентября ©

Компании iam8bit и партнер по распространению Skybound Games вместе с издателем Annapurna Interactive объявили, что выпустят физическую версию Neon White для PlayStation 5 и Switch. Розничная версия будет доступна в розничных магазинах 15 сентября, а эксклюзивная версия iam8bit будет доступна в четвертом квартале 2023 года. Предзаказы откроются 13 июля.

Розничное издание включает в себя оригинальный раскладной постер размером 11 на 17 дюймов и иллюстрации художника по персонажам Ребекки Райан. Эксклюзивное издание iam8bit включает в себя пять наклеек Neon White в стиле аниме, эксклюзивную обложку от художника по персонажам Ребекки Райан и официальный саундтрек от Machine Girl.

Neon White доступна в цифровом виде для PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК в Steam, а вскоре появится в Xbox Series, Xbox One и Microsoft Store, а также в Xbox Game Pass.

Neon White — молниеносный экшен от первого лица об истреблении демонов на небесах. Вы Белый, убийца, выбранный из Ада, чтобы соревноваться с другими убийцами демонов за шанс навсегда жить на Небесах. Однако другие убийцы кажутся знакомыми… вы знали их в прошлой жизни?