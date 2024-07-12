Neon White добралась до консолей Xbox Series X/S и Xbox One

Разработчик Angel Matrix и издатель Annapurna Interactive объявили в декабре прошлого года, что их скоростной шутер от первого лица Neon White наконец-то выйдет на консолях Xbox в 2024 году. Теперь она доступна, и выпущен релизный трейлер, чтобы отметить это событие.
Neon White разработана в первую очередь для скоростного прохождения. Игроки возьмут на себя роль Неонов, которые соревнуются друг с другом в смертельных соревнованиях, при этом цель игроков — установить рекордное время на коротких уровнях и миссиях, а также увлечься изящными боями, быстрым перемещением и уникальной механикой Soul Cards.