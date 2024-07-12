Neon White добралась до консолей Xbox Series X/S и Xbox One

Экшен-платформер от первого лица, предлагающий вам взять под своё управление наёмного убийцу по имени Уайт. Уайта перенесли из ада, чтобы посоперничать с другими охотниками на демонов за шанс навеки остаться в Раю.

Сражайтесь с врагами, собирайте «Карты Душ», открывайте тайны Небес и знакомьтесь с другими убийцами… Быть может, вы уже встречались в прошлой жизни?