Atari анонсировала аркадную гонку NeoSprint для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

Издатель Atari и разработчик Headless Chicken анонсировали аркадную гоночную игру NeoSprint для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, ПК и Atari VCS. Дата релиза не была объявлена. Она будет стоить 24,99 доллара и поддерживать до восьми игроков.

NeoSprint уходит корнями в серию аркадных гоночных игр Sprint конца 70-х годов. NeoSprint переходит от изометрических 2D-треков оригинала к 3D-трекам и предлагает гоночное удовольствие на одном экране для восьми игроков. В режимах «Кампания», «Гран-при», «Полоса препятствий» и «Заезд на время» вас ждет множество игровых возможностей, а инструменты создания и обмена позволяют вам делиться своими треками и соревноваться за лучшее время с игроками со всего мира.