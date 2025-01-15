Как научить 40-летнего холостяка готовить и стирать? Anons Nerd Simulator - игры о запоздалом взрослении

Студия Radikate и издательство FreeMind S.A. анонсировали Nerd Simulator. В центре сюжета окажется сорокалетний домосед, который наконец-то собрался с духом и решил начать самостоятельную жизнь.

В игре нам предстоит помогать главному герою справляться с обычными бытовыми делами. Тут и стирка носков, и поиски работы, и масса других повседневных забот. Также надо будет учиться готовить (желательно без риска отравиться), пробовать устроиться на работу и даже искать свою любовь. Ещё разработчики рассказали, что у игроков будет возможность взаимодействовать с разными предметами в комнате главного героя.

А вот когда именно выйдет игра — пока неизвестно. Разработчики лишь подтвердили версию для ПК.