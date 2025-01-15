Как научить 40-летнего холостяка готовить и стирать? Anons Nerd Simulator - игры о запоздалом взрослении

Студия Radikate и издательство FreeMind S.A. анонсировали Nerd Simulator. В центре сюжета окажется сорокалетний домосед, который наконец-то собрался с духом и решил начать самостоятельную жизнь.
В игре нам предстоит помогать главному герою справляться с обычными бытовыми делами. Тут и стирка носков, и поиски работы, и масса других повседневных забот. Также надо будет учиться готовить (желательно без риска отравиться), пробовать устроиться на работу и даже искать свою любовь. Ещё разработчики рассказали, что у игроков будет возможность взаимодействовать с разными предметами в комнате главного героя.
А вот когда именно выйдет игра — пока неизвестно. Разработчики лишь подтвердили версию для ПК.
В наше время этому женщин нужно учить)
однозначно с учётом того что девчёнки 20-30 лет не умеют и не хотят готовить или делать хоть что-то кроме как требовать с мужиков с комментариями "ты же должен, ты мужчина", а такая же ответка вызывает агрессию и крики о том что я унижаю и пытаюсь эксплуатировать её.. =D
А что они не смогут приготовить пачку пельменей, и кинуть одежду в стиральную машину?
Это должно быть интересно?
Я трусы и носки бросаю в стиралку заливаю гель, врубаю и потом развешиваю. Щас легче. Когда я мелкий был мамка в ручную все стирала.
Жрать я люблю готовить хоть и лень, чаще заказываю доставку
ещё один симулятор скуфа
Про пегачей игру делают )) Про пегачей игру делают ))
Тут в большинстве своём дети сидят с манией величия, которые думают что в мире ничего нет кроме видеокарт, а еда и прочие услуги сами появляются на свет