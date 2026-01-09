RPG о выживании среди чумы Nested Lands выходит в раннем доступе в январе 2026 года

Разработчики объявили дату выхода Nested Lands — мрачной RPG с элементами выживания и строительства поселения, действие которой разворачивается в эпоху Чёрной смерти. Игрок начинает буквально с нуля и должен построить деревню, обеспечивать её ресурсами, защищать жителей от бандитов и мутировавших носителей чумы, а также переживать эпидемии, которые могут в любой момент уничтожить всё.

Мир будет реагировать на решения игрока, а каждая ошибка способна дорого обойтись — ведь на кону жизнь целого поселения. Дополнительно игре обещают внимание к психологическому состоянию героя и реалистичные бытовые проблемы выживания.

Nested Lands выйдет в раннем доступе 23 января 2026 года.