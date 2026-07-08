Ролевой экшен Neuro Hunter вышел в цифровом магазине Steam

На игровой платформе Steam состоялся релиз ролевого экшена с элементами симулятора под названием Neuro Hunter. Игра, созданная студией Media Art и изданная компанией Strategy First, стала доступна игрокам 8 июля 2026 года.

Оригинальный выпуск проекта состоялся в 2005 году. Сюжет игры рассказывает о кибербойце по имени Хантер, который оказывается в подземном комплексе, населенном пожизненно осужденными заключенными. В ходе исследования территории главный герой узнает о секретных биологических экспериментах, проводящихся в лабораториях подземелья. Чтобы выбраться на поверхность, персонажу предстоит столкнуться с лидером подземного мира, известным под прозвищем Хакер, а также преодолеть сопротивление многочисленных существ, созданных в результате генетических опытов.

Игровой процесс Neuro Hunter сочетает в себе элементы шутера от 1 лица и ролевой игры. Пользователям предстоит исследовать 9 обширных подземных уровней, включающих заброшенные пещеры, электростанции и секретные лаборатории. Прохождение содержит 36 основных и 6 дополнительных заданий. Для взаимодействия с миром предусмотрены ролевая система с возможностью установки имплантов, механика скрытности, навыки взлома замков и кражи данных. Игроки могут общаться и торговать с 69 неигровыми персонажами.

Среди ключевых особенностей игрового процесса выделяется сборка различных предметов по чертежам. В игре реализована система крафта, позволяющая создавать 30 уникальных объектов из найденных материалов. Боевая система предлагает использование 14 видов оружия, включая ближний бой и дальнобойное снаряжение, против 14 разновидностей монстров. В дополнение к этому взлом компьютерных систем представлен в виде тактической мини-игры в реальном времени, проходящей в виртуальном пространстве.

В честь релиза на игру действует скидка в размере 25%. До 14 июля 2026 года приобрести Neuro Hunter можно по сниженной цене за 240 рублей, после чего стоимость вернется к стандартной отметке в 320 рублей. Игра также входит в состав специального набора ULTIMATE SLAVJANK COLLECTION, который продается со скидкой 15% и содержит 16 товаров, среди которых значатся Исход с Земли, Восточный фронт: Неизвестная война, Восточный фронт: Крах Анненербе, Pirate Hunter: Сомалийский капкан, Инстинкт, Ликвидатор 2, Патриот и Утопия-Сити.

Системные требования проекта остались низкими, что делает его доступным для широкого спектра конфигураций. Для минимальной настройки потребуются операционная система Windows версии от 2000 до 11, процессор уровня Intel Pentium III с частотой 667 МГц, 512 МБ оперативной памяти, видеокарта класса GeForce 6600 или Radeon 9600 со 128 МБ памяти, а также всего 1 ГБ свободного пространства на накопителе. Проект полностью переведен на русский язык, включая текстовый интерфейс, субтитры и голосовое озвучивание.