История начнётся раньше: для Neva выйдет дополнение Prologue

Платформер Neva, тепло принятый критиками и игроками, получит сюжетное дополнение Prologue. Как следует из названия, аддон расскажет о событиях, предшествующих основной истории.

Оригинальная игра повествует о девушке Альбе, чья судьба переплетается с таинственным волчонком. Вместе герои отправляются в путешествие по угасающему миру, где ключевую роль играет их взаимодействие. По мере развития сюжета спутник Альбы меняется, становясь всё более самостоятельным и непредсказуемым.

Релиз Neva состоялся 15 октября 2024 года на PC, PS4, PS5, Xbox Series и Switch. Дополнение Prologue выйдет уже 19 февраля.