Создатели GRIS анонсировали Neva, которая выйдет в 2024 году ©

Neva — это эмоциональный приключенческий боевик от дальновидной команды, создавшей получившую признание критиков игру GRIS.

Neva — это хроника истории Альбы, молодой женщины, привязанной к любопытному волчонку после травмирующей встречи с темными силами. Вместе они отправляются в опасное путешествие по некогда прекрасному миру, который медленно разрушается вокруг них.

Со временем их отношения будут развиваться, поскольку они учатся работать вместе, помогая друг другу преодолевать все более опасные ситуации. Волк вырастет из мятежного детеныша во внушительного взрослого человека, стремящегося создать свою личность, проверяя любовь Альбы и их преданность друг другу.

Поскольку проклятый мир угрожает сокрушить их, Альба и ее мужественный спутник сделают все возможное, чтобы выжить и вместе построить новый дом.

Neva появится где-то в 2024 году на на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S/X и Nintendo Switch.