Стильный платформер Neva от авторов Gris на релизе также будет доступен на PS4 и Mac

Разработчик Nomada Studio и издатель Devolver Digital объявили, что приключенческий платформер с боковой прокруткой Neva после выхода на следующей неделе также будет доступен на PS4 и Mac. Ранее игра не была анонсирована для консолей Sony или Microsoft предыдущего поколения, хотя пока неизвестно, есть ли какие-либо планы в конечном итоге также выпустить игру на Xbox One.

Neva позволит игрокам примерить на себя роль молодой женщины по имени Альба, которая в компании своего давнего спутника-волка отправится в захватывающее приключение. Подобно предыдущей игре Gris от Nomada Studio, в дополнение к головоломкам и платформеру, игра будет отличаться великолепными визуальными эффектами и акцентом на повествовании.

Neva выйдет 15 октября на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Nintendo Switch, ПК и Mac.