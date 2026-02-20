Трогательное начало истории: Neva получила приквел о встрече Альбы и волчицы

Студия Nomada Studio, известная по Gris, выпустила сюжетное DLC для адвенчуры Neva. Дополнение, анонсированное на презентации State of Play, служит прологом основной истории.

В центре сюжета — знакомство Альбы с её будущей спутницей-волчицей. Разработчики советуют проходить приквел после оригинала из-за повышенной сложности. По словам авторов, DLC позволило реализовать идеи, не вошедшие в финальную версию игры.

Дополнение уже доступно на ПК в Steam за 125 рублей, а также на PS5 и Xbox Series X|S по цене 3 доллара. Оригинальная Neva вышла в 2024 году.