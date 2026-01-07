The Last of Us встречает Minecraft: ролевая выживалка Never Be Alone выйдет в конце 2026 года

Разработчики новой ролевой выживалки Never Be Alone обещают уникальный постапокалиптический опыт, сочетая элементы The Last of Us и Minecraft. Игра предложит игрокам открытый мир с пиксельной графикой, где геймплей доступен как от первого, так и от третьего лица. Ранний доступ запланирован на четвёртый квартал 2026 года, а уже сейчас проект можно добавить в список желаемого в Steam.

Never Be Alone объединяет исследование, бой и выживание в условиях зомби-апокалипсиса. Игрокам предстоит противостоять ордам заражённых, безжалостным бандитам и суровой среде с радиацией, голодом и жаждой. Помимо сражений с «ходоками», «раздувшимися» и другими типами зомби, вдохновлёнными The Last of Us, игра предлагает обширные механики выживания: фермерство, сбор ресурсов, рыбалку, поиск припасов и строительство безопасных зон.

Особое внимание уделено взаимодействию с другими игроками в PvE-режиме. Торговля, бартер, объединение в команды и совместная защита поселений делают мир живым и динамичным. Каждый уголок карты таит опасность, а решения игроков напрямую влияют на выживание.

Визуальная эстетика Never Be Alone объединяет мрачный постапокалиптический мир с пиксельным стилем Minecraft, создавая необычное сочетание хоррора и креативного исследования. Несмотря на вдохновение The Last of Us, игра выглядит оригинально и обещает стать заметной survival RPG будущего.

Разработчики ведут официальный Discord, где периодически анонсируются наборы на закрытые альфа-тесты, а Steam-страница игры намекает на возможное демо до релиза. Never Be Alone — это проект, который сочетает эпичность зомби-выживания с креативной свободой и взаимодействием с другими игроками, предлагая свежий взгляд на жанр.

Сочетание геймплейных механик, атмосферы выживания и необычной визуальной стилистики делает Never Be Alone одной из самых ожидаемых RPG в четвёртом квартале 2026 года.