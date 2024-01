Доступна демо-версия метроидвании Never Grave в стиле Hollow Knight от команды Palworld

Pocketpair, команда разработчиков Palworld, уже готовится выпустить новую игру — Never Grave: The Witch and The Curse, демо-версия которой теперь доступна в Steam. Метроидвания напоминает другую известную игру: в данном случае это Hollow Knight, влияние которой отчетливо видно среди изображений и видео игры.

Never Grave: The Witch and The Curse — это метроидвания в стиле фэнтези-сказки, чей стиль довольно сильно напоминает Hollow Knight, но в которой также должны быть представлены некоторые специфические механики, такие как возможность «овладевать» телами некоторых врагов (путем набрасывания на них шляпы) и управление деревней, которую нужно восстановить.

Официальная дата выхода полной версии Never Grave: The Witch and The Curse еще не указана, но ожидается в первом квартале 2024 года.