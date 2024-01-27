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Never Grave: The Witch and The Curse 1-й квартал 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
6.4 10 оценок

Доступна демо-версия метроидвании Never Grave в стиле Hollow Knight от команды Palworld

monk70
Новости

Pocketpair, команда разработчиков Palworld, уже готовится выпустить новую игру — Never Grave: The Witch and The Curse, демо-версия которой теперь доступна в Steam. Метроидвания напоминает другую известную игру: в данном случае это Hollow Knight, влияние которой отчетливо видно среди изображений и видео игры.

Never Grave: The Witch and The Curse — это метроидвания в стиле фэнтези-сказки, чей стиль довольно сильно напоминает Hollow Knight, но в которой также должны быть представлены некоторые специфические механики, такие как возможность «овладевать» телами некоторых врагов (путем набрасывания на них шляпы) и управление деревней, которую нужно восстановить.

Официальная дата выхода полной версии Never Grave: The Witch and The Curse еще не указана, но ожидается в первом квартале 2024 года.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
AT_Sagor

Вот когда минотавр кинулся в котёл и стал шашлычком, было брутально.

1
Zlobin_Evgeny

прикольно

1
Owyn

Выглядит супер

1
Exies27

Надеюсь русская локализация будет.

0
Ardolon

Но ведь разработчик другой, а люди из Palworld выступают издателем.

0