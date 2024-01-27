Доступна демо-версия метроидвании Never Grave в стиле Hollow Knight от команды Palworld

Эта игра сочетает в себе элементы метроидвании и рогалика. Вы играете за ведьму, которая путешествует по процедурно генерируемым подземельям в поисках сокровищ и приключений. У вас есть проклятая шляпа, которая может помогать вам в бою и исследовании. Вы можете играть один или в кооперативе до четырёх человек. В кооперативе один игрок управляет ведьмой, а другие управляют шляпами разных цветов. Шляпы могут использовать тела побежденных монстров для разных целей.

В Never Grave: The Witch and The Curse вы никогда не знаете, что вас ждёт за следующим углом. Каждое подземелье будет уникальным и неповторимым. Вы будете находить новые предметы, врагов, ловушки и секреты.