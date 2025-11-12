Never Grave: The Witch and The Curse от авторов Palworld получила дату выхода - 5 марта 2026 года

Студия, подарившая миру феномен Palworld, представила свою следующую игру — Never Grave: The Witch and The Curse. Проект сочетает элементы экшена, платформера и roguelite, а его релиз намечен на 5 марта 2026 года.

Премьера состоялась во время шоу State of Play, посвящённого японским и азиатским играм, где проект сразу привлёк внимание сочетанием магической атмосферы, динамичных боёв и оригинальных механик. Игрокам предстоит управлять ведьмой, путешествующей по загадочным подземельям, сражаться с опасными врагами и собирать ресурсы для обустройства собственной базы.

Одной из ключевых особенностей Never Grave станет возможность овладевать врагами и использовать их способности — механика, которая обещает сделать каждое прохождение уникальным. Вместо раннего доступа разработчики решили завершить игру полностью, чтобы сразу предложить игрокам цельный и отполированный опыт.

Судя по трейлеру, Never Grave: The Witch and The Curse обещает стать ярким представителем нового поколения японских roguelite-игр.