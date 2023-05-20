Состоялся анонс метроидвании Never Grave: The Witch and The Curse

Разработчик Palworld и Craftopia компания Pocket Pair анонсировала игру Never Grave: The Witch and The Curse, сайд-скроллинговый экшен с элементами метроидвании и рогалика, который выйдет на ПК через Steam этой зимой.
Metroidvania x roguelite, где вы продвигаетесь вперед с помощью проклятой шляпы. Используйте разнообразную магию или овладевайте своими врагами, чтобы достичь самых низких уровней подземелья! Приносите добычу, стройте новые объекты в своей деревне, зарабатывайте на жизнь и укрепляйтесь для следующей битвы! Поддерживается многопользовательская игра до четырех игроков.
Игра явно вдохновлялась hollow knight
Любому мрачному платформера с рисованной графикой и покадровой анимацией суждено приписывание hollow knight
Рисованая графика бывает разная, вспомни Shunk или Guns Gore Cannoli, например.
Да, но не авторы полого рыцаря такой стиль придумали
Грустно
Жаль что игры не существует.
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А там есть сюжет который требует знание английского выше 7 класса? Я понимаю там финалка без русика не играбельна, но платформер/рогалик?
Наверное трудно быть малограмотным и не знать языков...
Сюжета может и не быть, но описание способностей вещей, которые будем подбирать по ходу игры, никто не отменял
Лол, так для этого вообще ни одного класса школы не нужно, подобная техническая информация изучается интуитивно, а если что-то непонятно, то пара минут в гугле и всё.
Прикольный кооп