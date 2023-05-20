Состоялся анонс метроидвании Never Grave: The Witch and The Curse ©

Разработчик Palworld и Craftopia компания Pocket Pair анонсировала игру Never Grave: The Witch and The Curse, сайд-скроллинговый экшен с элементами метроидвании и рогалика, который выйдет на ПК через Steam этой зимой.

Metroidvania x roguelite, где вы продвигаетесь вперед с помощью проклятой шляпы. Используйте разнообразную магию или овладевайте своими врагами, чтобы достичь самых низких уровней подземелья! Приносите добычу, стройте новые объекты в своей деревне, зарабатывайте на жизнь и укрепляйтесь для следующей битвы! Поддерживается многопользовательская игра до четырех игроков.