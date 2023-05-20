Never Grave: The Witch and The Curse Зима 2023
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Состоялся анонс метроидвании Never Grave: The Witch and The Curse

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butcher69
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Разработчик Palworld и Craftopia компания Pocket Pair анонсировала игру Never Grave: The Witch and The Curse, сайд-скроллинговый экшен с элементами метроидвании и рогалика, который выйдет на ПК через Steam этой зимой.

Metroidvania x roguelite, где вы продвигаетесь вперед с помощью проклятой шляпы. Используйте разнообразную магию или овладевайте своими врагами, чтобы достичь самых низких уровней подземелья! Приносите добычу, стройте новые объекты в своей деревне, зарабатывайте на жизнь и укрепляйтесь для следующей битвы! Поддерживается многопользовательская игра до четырех игроков.

Анонсы Трейлеры
30
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Лунамария

Игра явно вдохновлялась hollow knight

11
Mimpro

Любому мрачному платформера с рисованной графикой и покадровой анимацией суждено приписывание hollow knight

4
Oksifree Mimpro

Рисованая графика бывает разная, вспомни Shunk или Guns Gore Cannoli, например.

1
Mimpro Oksifree

Да, но не авторы полого рыцаря такой стиль придумали

-1
Mimpro
рогалик

Грустно

3
Shimuto

Жаль что игры не существует.
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0
MLShadow

А там есть сюжет который требует знание английского выше 7 класса? Я понимаю там финалка без русика не играбельна, но платформер/рогалик?

-2
AndralStormborn

Наверное трудно быть малограмотным и не знать языков...

-8
Mimpro MLShadow

Сюжета может и не быть, но описание способностей вещей, которые будем подбирать по ходу игры, никто не отменял

0
MLShadow Mimpro

Лол, так для этого вообще ни одного класса школы не нужно, подобная техническая информация изучается интуитивно, а если что-то непонятно, то пара минут в гугле и всё.

0
Бенедикт Вольфрамович

Прикольный кооп

0