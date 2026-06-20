ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
NEVER LOOK BACK 2026 г.
Адвенчура, Логические, Ужасы, Инди, От первого лица
7 1 оценка

Анонсирован необычный психологический хоррор Never Look Back

Апчхий Апчхий

Студия Elternity официально представила свой дебютный проект Never Look Back. Разработчики опубликовали первый полноценный трейлер игры, которая позиционируется как напряжённый психологический хоррор. Новинка уже обзавелась собственной страницей в цифровом магазине Steam, а полноценный релиз запланирован на 2026 год.

Игровой процесс завязан на строгом соблюдении правил и концепции выживания под постоянным давлением. Игрокам предстоит спускаться по бесконечной офисной лестнице в гнетущей и тревожной атмосфере. Сюжет и окружение вдохновлены сюрреалистичными кошмарами, где привычные бытовые пространства превращаются в пугающие бесконечные лабиринты. Главное правило звучит просто: ни в коем случае нельзя оглядываться назад, пока за спиной сгущается преследующая героя тьма.

Окружающее пространство постоянно ломается, искажается и создаёт опасные аномалии, каждая из которых требует от геймера быстрой реакции и хитрости. Единственным спасением от нарастающего ужаса станет обычная резиновая уточка в руках персонажа. Её необходимо периодически сжимать, чтобы справляться со страхом, однако каждый такой писк может привлечь внимание чудовищ из темноты.

Опубликованный видеоролик наглядно демонстрирует необычную механику со сжатием игрушки-антистресса и нарастающий градус безумия при спуске по ступеням. На странице хоррора в Steam уже сейчас можно подать заявку на участие в закрытом тестировании и добавить проект в свой список желаемого.

Анонсы Трейлеры
4
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий