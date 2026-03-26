30 миллионов игроков до релиза: Neverness to Everness раздаёт награды за рекордный интерес

Гача-экшен Neverness to Everness демонстрирует впечатляющий старт: количество предрегистраций превысило 30 миллионов. В честь этого достижения разработчики подтвердили бонус — на релизе все игроки получат бесплатную героиню А-класса Ханиэль.

Сообщество уже стремится к следующей цели — 35 миллионов регистраций. Если отметка будет достигнута, пользователи получат ещё 15 стандартных «круток» для гача-системы. Дополнительно предусмотрены награды за активность в соцсетях: при 5 миллионах подписчиков откроется эксклюзивный планер «Усатик».

Релиз Neverness to Everness намечен на 29 апреля 2026 года, и текущие показатели ясно дают понять — проект уже стал одним из самых ожидаемых в жанре.