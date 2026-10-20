Akane Rin дебютирует во второй половине обновления NTE V1.4

Вторая половина обновления 1.4 For Whom the Verses Mourn для Neverness to Everness (NTE) выйдет 21 октября и добавит в игру новую героиню S-класса Аканэ Рин. В честь её дебюта разработчики опубликовали специальный анимационный ролик, посвящённый музыке и характеру девушки.

Аканэ — золотистая блондинка, которая предпочитает уединённые места шумным компаниям и любит слушать музыку в наушниках. За спокойным образом скрывается талантливая гитаристка, выступающая в Livehouse StarSign. В прошлом девушка также была охотницей на аномалии, и её история ещё не раскрыта полностью.

Главная музыкальная часть презентации — God Knows... (NTE Cover Ver.), кавер на знаменитую песню из аниме «Меланхолия Харухи Судзумии». В новой версии вокал принадлежит Аканэ Рин, которую озвучивает Икуми Хасэгава. Видеоролик предлагает ненадолго отвлечься от суеты, послушать любимую композицию героини и отправиться с ней на небольшую прогулку.

Песня появится непосредственно в игре вместе со второй частью обновления 1.4 уже 21 октября. Вместе с музыкальной новинкой игроки смогут получить доступ к Аканэ Рин в качестве игрового персонажа и узнать больше о её истории.