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Neverness to Everness 29.04.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Аниме
7.2 326 оценок

Akane Rin дебютирует во второй половине обновления NTE V1.4

GameTrailers GameTrailers

Вторая половина обновления 1.4 For Whom the Verses Mourn для Neverness to Everness (NTE) выйдет 21 октября и добавит в игру новую героиню S-класса Аканэ Рин. В честь её дебюта разработчики опубликовали специальный анимационный ролик, посвящённый музыке и характеру девушки.

Аканэ — золотистая блондинка, которая предпочитает уединённые места шумным компаниям и любит слушать музыку в наушниках. За спокойным образом скрывается талантливая гитаристка, выступающая в Livehouse StarSign. В прошлом девушка также была охотницей на аномалии, и её история ещё не раскрыта полностью.

Главная музыкальная часть презентации — God Knows... (NTE Cover Ver.), кавер на знаменитую песню из аниме «Меланхолия Харухи Судзумии». В новой версии вокал принадлежит Аканэ Рин, которую озвучивает Икуми Хасэгава. Видеоролик предлагает ненадолго отвлечься от суеты, послушать любимую композицию героини и отправиться с ней на небольшую прогулку.

Песня появится непосредственно в игре вместе со второй частью обновления 1.4 уже 21 октября. Вместе с музыкальной новинкой игроки смогут получить доступ к Аканэ Рин в качестве игрового персонажа и узнать больше о её истории.

Трейлеры 20 Обновления 5
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
GentleHalden

Могли бы уже и научиться предзагрузку делать обновлений, хотя бы за день до начала ^_^