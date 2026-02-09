Амбициозная игра Neverness to Everness с открытым миром достигла 20 миллионов предварительных регистраций

Еще летом 2024 года хайп вокруг амбициозной игры Neverness to Everness, которую в сети часто называют «аниме-версией GTA», только начинал разгоняться. На тот момент проект мог похвастаться лишь 3 миллионами предварительных регистраций, но всего за полтора года ситуация кардинально изменилась. Сегодня число заинтересованных игроков выросло в несколько раз, подтверждая статус одного из самых ожидаемых проектов этого года.

Издатель Perfect World Games официально объявил о старте предварительной регистрации на консолях PlayStation 5, а также на мобильных устройствах под управлением iOS и Android (на ПК эта опция была доступна ранее). Вместе с этим разработчики похвастались, что совокупное число пользователей, ожидающих релиз на всех платформах, уже превысило впечатляющую отметку в 20 миллионов человек.

Разработкой игры занимается Hotta Studio, известная по бесплатной гача-игре Tower of Fantasy. Новый проект создается на движке Unreal Engine 5 и предлагает игрокам погрузиться в жизнь мегаполиса Хетеросити. Здесь обыденная городская рутина, покупка недвижимости, тюнинг авто, поездки на метро, переплетается с охотой на паранормальные явления, называемые аномалиями.

В честь достижения новой вехи разработчики напомнили о наградах за предрегистрацию. Следующая глобальная цель — 30 миллионов пользователей, за достижение которой всем игрокам подарят персонажа А-ранга по имени Хания (Hania).

Прямо сейчас в игре проходит второе закрытое бета-тестирование, которое продлится до 21 февраля 2026 года. Несмотря на завершение приема заявок, получить доступ к тесту все еще можно через систему Twitch Drops до 14 февраля.

Neverness to Everness будет распространяться по условно-бесплатной модели. Точная дата релиза пока не объявлена.