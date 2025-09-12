Аниме-GTA Neverness to Everness готовится к Tokyo Game Show с новым трейлером

Издатель Perfect World Games и разработчики из Hotta Studio представили свежий трейлер своей сверхъестественной городкой RPG Neverness to Everness в честь участия проекта на Tokyo Game Show 2025, которая пройдёт с 25 по 28 сентября.

Трейлер демонстрирует динамичные сражения, различные активности и исследование игрового мира, а также приоткрывает сюжетную линию, отправляя персонажей в реальный Токио. Игрокам обещают сочетание мистики, городской атмосферы и интерактивного нарратива, что делает проект особенно интригующим.

Точные даты релиза пока не объявлены, но известно, что Neverness to Everness выйдет на ПК, PlayStation 5 и мобильные платформы. Новый трейлер служит прекрасным шансом познакомиться с атмосферой игры и оценить стиль будущей RPG. Фанаты смогут следить за обновлениями и готовиться к полному погружению в мир, где реальность переплетается с мистикой и приключениями.