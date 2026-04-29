Автомобили, магия и аномалии: вышел бесплатные экшен с открытым миром NTE: Neverness to Everness

Perfect World Games совместно со студией-разработчиком Hotta Studio официально дала старт своему амбициозному ролевому экшену NTE: Neverness to Everness. Сегодня, 29 апреля, глобальные серверы были запущены по всему миру для бесплатной игры на ПК, консоли PlayStation 5 и мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

Созданный на движке Unreal Engine 5, открытый мир забрасывает геймеров в мегаполис Хетеросити. В этом стильном футуристическом городе современная человеческая цивилизация ежедневно сосуществует бок о бок с различными паранормальными и опасными существами. Главный герой игры примеряет на себя роль наемного исследователя Аномалий под эгидой древней антикварной лавки: ему (или ей) предстоит патрулировать улицы, успокаивать демонов и охотиться за сверхъестественными инцидентами. Геймплей предлагает невероятно глубокий уровень взаимодействия с песочницей города: здесь игроки вольны медленно прогуливаться пешком, свободно перемещаться на покупных детально кастомизированных спортивных машинах и мотоциклах, заглядывать в уличные мини-игры от маджонга до рыбалки, покупать собственную жилую недвижимость и наслаждаться повседневной размеренной виртуальной жизнью без лишнего превозмогания.

Боевая система Neverness to Everness полагается на командный слэшер и активное переключение четырех различных персонажей на ходу с построением мощных комбо через элементальные магические атаки или комбинирование технологического футуристичного стрелкового оружия против огромных мистических монстров.

К официальному глобальному открытию Хетеросити команда игры подготовила сразу шесть приятных сюрпризов. Для всех новоприбывших искателей в главном меню игры прямо сейчас доступны шесть промокодов для обмена на премиальные предметы из почтового ящика, что станет отличным бонусом на первых этапах приключений в новом амбициозном мире.

Промокоды на день релиза:

NTE0429

NTENANALLYGO

NTENOWTOENJOY

NTEGIFT

NTEHAVEFUN

504980102FKGOVNS