Авторы Neverness to Everness посвятили свежий трейлер Хотори: новый персонаж с драмой и полезной ролью в бою

Разработчики Neverness to Everness представили свежий анимационный трейлер, посвящённый эсперу Хотори — и это тот случай, когда персонажа пытаются раскрыть не только через способности, но и через историю. Судя по тизеру, за внешней лёгкостью скрывается довольно мрачное прошлое, связанное с утратой и попыткой удержать воспоминания.

По лору, «винодел» выступает аномалией, принявшей облик старой подруги Хотори — своеобразное отражение прошлого, застывшее во времени. Такой подход выглядит интереснее стандартных «грустных историй» персонажей и добавляет миру игры немного символизма, пусть и с явным уклоном в типичную для жанра меланхолию.

В геймплейном плане Хотори — лимитированный персонаж S-ранга стихии Космос. Она сочетает поддержку, лечение и урон, что делает её универсальным выбором для команды. Это классическая формула «полезного саппорта», но именно такие герои чаще всего становятся метовыми.

Отдельного внимания заслуживает её повседневная роль: владелица антикварного салона «Эйбон», которая нанимает протагониста. Этот более «приземлённый» элемент хорошо контрастирует с фантастическим бэкграундом и добавляет персонажу живости.

В итоге Хотори выглядит как продуманный герой: не революционный, но аккуратно собранный из работающих идей. Если разработчики смогут так же глубоко проработать и остальных персонажей, у Neverness to Everness есть шанс выделиться на фоне конкурентов.