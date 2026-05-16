Авторы Neverness to Everness раскрыли планы на развитие игры после релиза

Hotta Studio поделилась первыми подробностями о будущем Neverness to Everness и дала понять, что релиз игры станет лишь началом долгосрочной поддержки. Разработчики уже готовят новые районы города, дополнительные сюжетные главы и расширение карты с другими регионами.

Создатели называют Neverness to Everness «сверхъестественной городской RPG» с открытым миром, где игроки смогут не только сражаться и исследовать аномалии, но и заниматься повседневной жизнью: покупать квартиры, настраивать транспорт и проводить время с друзьями.

По словам Hotta Studio, в будущих обновлениях в игре появятся новые городские кварталы, аномальные зоны, игровые режимы и дополнительные механики. Авторы также намекнули, что со временем игрокам позволят путешествовать за пределы Хетеро — основного мегаполиса игры.

Разработчики подтвердили, что сейчас рассматривают возможность выпуска Neverness to Everness на других платформах помимо PC, PlayStation 5 и мобильных устройств. В частности, команда изучает потенциальный релиз на Xbox и Nintendo Switch 2. Также в открытом бета-тесте появится поддержка GeForce Now.

Одной из ключевых особенностей игры станет развитая социальная составляющая. Пользователи смогут совместно исследовать мир, проходить активности в кооперативе, посещать квартиры друзей и взаимодействовать с персонажами через систему отношений и уникальные сюжетные события.

Авторы отдельно подчеркнули, что намерены регулярно реагировать на отзывы сообщества и продолжат оптимизировать проект для менее мощных устройств. Для PS5 Pro уже заявлены улучшенная графика, повышенная частота кадров и более продвинутые эффекты трассировки лучей.