Авторы Tower of Fantasy представили новую гачу-игру Neverness to Everness на Unreal Engine 5

К лучшему или к худшему, но гача-игры занимают значительную часть free-to-play-рынка, и вот только что был анонсирован новый проект под названием Neverness to Everness.
Разработчиком является Hotta Studio, дочерняя компания Perfect World, выпустившая Tower of Fantasy около двух лет назад. Игра не произвела такого фурора, как другие игры miHoYo (теперь известной как HoYoverse), такие как Genshin Impact, Honkai Star Rail, а теперь и Zenless Zone Zero.
Возможно, именно поэтому Хотта уже готовит к запуску Neverness To Everness, которая описывается как сверхъестественная городская ролевая игра с открытым миром. Вот официальное описание:
Переживите фантастические события Аномалии в сверхъестественном городе NTE. Погрузитесь в исследование города, насладитесь яркой и уникальной городской жизнью и отправьтесь навстречу приключениям в мире, наполненном тайнами и чудесами.
В отличие от Tower of Fantasy, которая работала на движке Unreal Engine 4.26, Neverness To Everness работает на движке Unreal Engine 5. Однако, как и Tower of Fantasy, она будет поддерживать такие технологии NVIDIA, как DLSS и трассировка лучей на ПК.
13-минутный геймплейный трейлер позволяет впервые взглянуть на визуальное оформление, боевые действия в стиле hack-and-slash и, пожалуй, самое большое на первый взгляд нововведение: возможность управлять машинами.
Информации о релизе пока нет, но вы можете предварительно зарегистрироваться на официальном сайте для ПК, мобильных устройств или консолей.
Разраб как обычно не умеет в персонажей. Таких даже за халявные крутки выбивать нет никакого желания, про донат я вообще молчу.
Ну все, GTA 6 и новый NFS больше не нужны🙌
Нормисы ждут Project Mugen // Василий Колтун
Игра выглядит весьма внушительно прям как project mugen и хочется подобное попробовать, говорю как разработчик игр.
Надеюсь над оптимизацией поработают, а то ToF имеет супер отстойную оптимизацию
В ТОФ проблема серверов, а не оптимизации. Я на 3060 на ультрах в 2к помню играл без проблем.
Согласен, в ToF очень плохая оптимизация, именно оптимизация - а не сетевой код.
Нет, у меня на планшете с м2 процессором игра идёт в разы лучше, чем на ноутбуке с i5 13500h и 4060.
На планшете нет подтормаживаний, на ноуте есть.
Значит оптимизон сделали выборочно. Популярные карты в первом ряду, остальные как получится.
Интерфейс 1 в 1 как в геншине и боевка ахахах Это прям геншин но в современности и с машинами.
"Только не списывай точь в точь"
А ещё (внезапно) как в ТоФе
Ну вот тут видно, что поработали над качеством. Скорее начали разработку как только игроки ТОФ поняли, что та игра г*вно. А вот подобная гача игра в стиле GTA давно просилась и вроде должна ещё Project Mugen выйти, интересно как будут эти две конкурировать.
Тооооочно, а я всё думал, что за игру показывали и что-то про неё все забыли
Очень странное ощущение. с одной стороны выглядит неплохо. с другой такое ощущение что такие игры уже клепаются просто бездушным конвейером.
Графика оставляет желать лучшего... Ну нахрена эти тупые гачи, с такой дебильной 3d графикой, ну сделайте вы уже карточную гачу, ( с отличными артами персонажей), а тут бл... Тяп-ляп, Текстуру натянули на дурацкую шаблонную модельку персонажа, и готово, и выбивай этот дурацкий шлак. Интереса "Вагон", я ах***. Всегда об этом думал, и просто оставлю это мнение здесь. (Хотя вроде бы компании огромные, но такие тупые)
Какое-то предвзятое у тебя отношение. Тут даже детально смотреть не нужно, чтобы понять, что игра качественная. Другое дело насколько она сможет затянуть игроков. Если повторит историю ТОФ, тогда месяца два и большая часть сольётся.
Качественная?!.. Что ₽#_&, в твоëм понимание качественно сделанная игра?.. Игра с никудышно стрëмной 3д аниме графикой, почти унылым полупустым красочно пластмассовым миром, с ходящими по дороге в одну сторону, тупыми болванчиками, похожие на людей... Пару странных мест, и странных игровых персонажей?.. Бл, что ты видишь в окне?.. Красочно пластмассовый мир?.. Или живую, настоящую реальность, которая лучше в тысячу раз?.. Это не предвзятое отношение, это отношение к тому, что Китайские компании давно уже скатились, и им просто тупо лень делать качественные игры, им только надо сделать гачу мусорку для тупых "дрочеров", для выжимки времени и денег. И больше, им ничего не надо. А не для того, чтобы игрокам было интересно играть в их "детище дизайна". Ты серьëзно?.. Чем затянет?.. Тем, что игрокам просто тупо не во что играть на телефоне, кроме этой ерунды?.. Абсурд, в последнее время, я наблюдаю.
Ахаха ну и кринж коммент, сразу понятно что ты не делал игры вообще
Реально? Серьёзно? Типа GTA в аниме стиле, да притом бесплатно? Такую игру я хочу. Жду с большим нетерпением. Только бы не обосрались разработчики с релизом.