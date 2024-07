Авторы Tower of Fantasy представили новую гачу-игру Neverness to Everness на Unreal Engine 5

К лучшему или к худшему, но гача-игры занимают значительную часть free-to-play-рынка, и вот только что был анонсирован новый проект под названием Neverness to Everness.

Разработчиком является Hotta Studio, дочерняя компания Perfect World, выпустившая Tower of Fantasy около двух лет назад. Игра не произвела такого фурора, как другие игры miHoYo (теперь известной как HoYoverse), такие как Genshin Impact, Honkai Star Rail, а теперь и Zenless Zone Zero.

Возможно, именно поэтому Хотта уже готовит к запуску Neverness To Everness, которая описывается как сверхъестественная городская ролевая игра с открытым миром. Вот официальное описание:

Переживите фантастические события Аномалии в сверхъестественном городе NTE. Погрузитесь в исследование города, насладитесь яркой и уникальной городской жизнью и отправьтесь навстречу приключениям в мире, наполненном тайнами и чудесами.

В отличие от Tower of Fantasy, которая работала на движке Unreal Engine 4.26, Neverness To Everness работает на движке Unreal Engine 5. Однако, как и Tower of Fantasy, она будет поддерживать такие технологии NVIDIA, как DLSS и трассировка лучей на ПК.

13-минутный геймплейный трейлер позволяет впервые взглянуть на визуальное оформление, боевые действия в стиле hack-and-slash и, пожалуй, самое большое на первый взгляд нововведение: возможность управлять машинами.

Информации о релизе пока нет, но вы можете предварительно зарегистрироваться на официальном сайте для ПК, мобильных устройств или консолей.