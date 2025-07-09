Бесплатная аниме-GTA игра Neverness to Everness обещает удивить проработкой деталей в открытом мире

На фоне засилья однотипных гача-проектов, Neverness to Everness от Hotta Studio уверенно выделяется как один из самых нестандартных представителей жанра. Несмотря на следование классическим тропам — герой с амнезией, система баннеров, прокачка персонажей — игра уже на стадии тестирования предлагает куда больше, чем просто гонку за редкими симпатичными персонажами или мощным оружием.

Недавно для игры был проведен еще один закрытый бета-тест к которому присоединились представили СМИ и блогеры. Они открыто рассказали о том, что ждет игроков на релизе. Проект обещает подарить полноценный открытый мир в духе GTA, где можно свободно перемещаться по городу Хезеро, водить кастомизированные автомобили, участвовать в онлайновых гонках, покупать дома и магазины, а также сражаться с аномалиями — существами, появившимися в результате мистического события под названием Гипервихрь. Есть даже своя система «уровня розыска» — после определённых проступков за вами начнут охотиться местные полицейские.

Особое внимание разработчики уделили деталям. Уже сейчас пользователи находят десятки необычных элементов мира: от красной телефонной будки, которая не только телепортирует игрока, но и лизнёт его в конце пути, до диалогов с персонажами на языке жестов. Известный YouTube-канал CatWithBlueHat провёл подробный тур по ранней версии игры, подчеркнув, насколько тщательно проработан каждый уголок виртуального города.

Помимо насыщенного мира, в Neverness to Everness есть множество побочных заданий, предметов для коллекционирования, а также возможность обустраивать собственное жильё. Например, игрок может найти стол в переулке и использовать его для украшения роскошной виллы. Сюжет развивается в стиле детективного RPG: игроки работают в антикварной лавке «Эйбон» и расследуют паранормальные инциденты, один из которых включает бой с ожившей фотоплёнкой.

И хотя игра не лишена шероховатостей — медленный бой, непонятная система наград и устоявшийся гача-геймплей — она уже производит впечатление цельного и нестандартного проекта. По первым впечатлениям, Neverness to Everness может стать чем-то большим, чем просто ещё одна вариация на тему Genshin Impact и Wuthering Waves.

Neverness to Everness должна выйти до конца 2025 года на ПК, iOS, Android и PlayStation 5. Разработчики также подтвердили наличие официальной русской локализации уже на момент релиза.