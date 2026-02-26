Бесплатная аниме-GTA NTE: Neverness to Everness опережает игру от Rockstar Games и выйдет уже в апреле

Пока мы всем миром ждем, когда Rockstar Games соизволит выпустить Grand Theft Auto 6, считаем дни до ноября и молимся, чтобы релиз снова не перенесли, азиатские разработчики решили не терять времени даром. Взяв за основу знаменитую формулу городского беспредела с открытым миром, добавив в нее современный движок, мистику и анимешных девочек. И самое забавное в этой ситуации заключается в том, что эта полномасштабная «GTA от мира гачи», где можно покупать дома и попадать в полицию, действительно выходит раньше шестой части криминальной саги.

Студия Hotta Studio, авторы Tower of Fantasy, и издательство Perfect World Games официально объявили, что релиз сверхъестественного урбанистического ролевого экшена NTE: Neverness to Everness состоится уже 29 апреля. Приятным сюрпризом стало то, что игра стартует одновременно на всех заявленных платформах: PC, PlayStation 5, а также мобильных устройствах iOS и Android с полной поддержкой кроссплея.

Действие игры, созданной на базе Unreal Engine 5, разворачивается в гигантском мегаполисе Хетеросити, где обычная человеческая рутина тесно переплетается с внезапно возникающими пространственными аномалиями. Главный герой — оценщик антикварного магазина и по совместительству «нелицензированный» охотник за сверхъестественным, которому предстоит бороться с загадочными монстрами с помощью зрелищной и динамичной боевой системы.

В перерывах между зачисткой аномалий открывается та самая "база", из-за которой игру окрестили автосимулятором и конкурентом GTA. В Хетеросити игроки могут жить полной жизнью: покупать квартиры и обустраивать их, гонять по улицам на детализированных авто (тюнинг прилагается), ездить на метро, ловить рыбу и играть в маджонг. Вдобавок разработчики реализовали систему правопорядка — за совершение преступлений в городе игрока могут арестовать и отправить в настоящую тюрьму.

На данный момент число предварительных регистраций превысило 25 миллионов человек. Разработчики пообещали щедрые награды на старте. Если планка достигнет 30 миллионов, игрокам бесплатно раздадут А-рангового персонажа Ханию (Hania), а за 35 миллионов отсыпят валюты для гача-рулетки. Авторы заверили, что учли все недочеты прошедшего бета-тестирования и активно готовятся к весеннему запуску.