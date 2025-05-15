Дорогие машины, огромный город и разборки на улицах: новый трейлер игры Neverness to Everness ничуть не отстает от GTA 6

После публикации второго трейлера GTA 6 многие начали искать, что ещё может сравниться с градусом амбиций и масштабом Rockstar. И вот, свой ответ подаёт Neverness to Everness — новая аниме-экшен-RPG от Hotta Studio и Perfect World Games. В свежем трейлере, опубликованном на сегодня, показали яркий урбанистический мир, полные хрома спорткары, футуристический мегаполис и главных героев истории об охотниках за аномалиями.

Видеоролик с первого взгляда вызывает ассоциации с последним трейлером GTA 6 — здесь также акцент сделан на разнообразие городских локаций, динамичное движение транспорта, стильную атмосферу и персонажей, чей внешний вид и анимация словно сошли с экрана дорогого аниме-сериала. Камеры демонстративно скользят по улицам города Хезеро, перенося зрителя от шумных перекрёстков до неоновых подземелий, и показывают фрагменты сюжета, в котором игрокам предстоит бороться с мистическими явлениями в урбанистической среде.

Параллельно с премьерой трейлера стартовала регистрация на вторую фазу закрытого бета-теста игры. В этот раз тестирование проводится исключительно на ПК, хотя заявки могут оставить и владельцы консолей, а также мобильных устройств. Прогресс с беты перенесён не будет. Игроки смогут попробовать элементы городского геймплея, включая дрифтинг и исследование на высокой скорости, в условиях свободного перемещения. Игра предложит озвучку на английском, японском и китайском языках, а также текстовую локализацию для тех же языков и дополнительно — для упрощённого и традиционного китайского.

Neverness to Everness выйдет на PlayStation 5, ПК, iOS и Android. Точная дата релиза пока не объявлена.