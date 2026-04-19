Город аномалий оживает: релизный трейлер Neverness to Everness раскрывает атмосферу и геймплей

Издатель Perfect World Games и разработчик Hotta Studio представили релизный трейлер бесплатной экшен-RPG Neverness to Everness, сосредоточив внимание на мире игры и ключевых особенностях геймплея. Видео знакомит с необычной городской вселенной в стиле «супернатурального урбана», где реальность переплетается с загадочными явлениями.

Игрокам предстоит взять на себя роль Оценщика — члена организации Eibon, занимающейся расследованием аномалий. В трейлере показаны как повседневные задачи, так и странные происшествия, с которыми сталкиваются герои: от мелких нарушений до опасных сущностей, угрожающих жителям города.

Особое внимание уделено атмосфере — яркий мегаполис наполнен деталями, интерактивными элементами и персонажами, каждый из которых может стать частью истории. Игровой процесс сочетает исследование открытого мира, выполнение заказов и сражения с аномалиями, требующими индивидуального подхода.

Разработчики подчеркивают свободу прохождения: игрок сам решает, как взаимодействовать с миром и какие задания выполнять, постепенно формируя собственное понимание происходящего.

Neverness to Everness выйдет 23 апреля в Китае и 29 апреля по всему миру на PlayStation 5, PC, iOS и Android.