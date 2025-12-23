Город аномалий зовёт: амбициозная Neverness to Everness начала набор на закрытый тест

Издатель Perfect World Games и студия Hotta Studio объявили о старте регистрации на закрытое тестирование «Co-Ex Test» для своей новой бесплатной RPG с открытым миром — Neverness to Everness. Принять участие смогут игроки на PlayStation 5, ПК, iOS и Android, при этом тест будет поддерживать множество языков, включая русский.

Действие игры разворачивается в шумном и живом городе Хетеро. Игрок берёт на себя роль первого «нелицензированного» Охотника на Аномалии и становится частью антикварной лавки «Эйбон», которая зарабатывает на жизнь расследованием паранормальных инцидентов. Вместе с эксцентричными напарниками герою предстоит распутывать городские тайны и постепенно формировать собственную историю.

Мир Neverness to Everness наполнен странностями: эсперы, спешащие на работу, загадочные фракции, погони за проказливыми существами и неожиданные события на каждом шагу. Игроки смогут свободно перемещаться по городу на личном транспорте, обустраивать жильё и заводить полезные знакомства.

Дата релиза проекта пока не раскрыта, но закрытое тестирование станет первым шансом лично познакомиться с одной из самых необычных городских RPG последних лет.