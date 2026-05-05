Игроки NTE в шоке от квартир за миллион долларов, где нет главного... туалета

Запуск песочница Neverness to Everness уже можно считать успешным. Первые данные аналитиков говорят о доходе в 15 миллионов долларов только в день запуска. Однако игра успела сгенерировать вокруг себя не только миллионную выручку, но и волну абсурдного фанатского юмора среди фанатов. Главным поводом для иронии послужили дорогостоящие инвестиции в местную цифровую недвижимость.

Весь ажиотаж завязан вокруг внутриигрового элитного апартамента — так называемых роскошных апартаментов в престижном небоскребе "Regis EDEN", которые находятся в престижном виртуальном квартале. Чтобы стать полноправным хозяином этих панорамных хором на верхних этажах башни, геймерам в Хетеросити придется потратить на сделку 1 000 000 местной валюты и кропотливо поднимать 7 уровень личной Репутации. Доступный лишь узкому проценту миллионеров пентхаус порадовал геймеров потрясающими архитектурными новшествами. И всё было бы хорошо, если бы дотошные фанаты не стали инспектировать дорогую жилплощадь на уровень санитарии... Оказалось, что за миллион местных «долларов» разработчики Hotta Studio забыли напрочь интегрировать на плане жилища банальный... туалет!.

Скриншоты разгневанных и растерянных обладателей жилья облетели весь Reddit и популярные соцсети. Игровое коммьюнити нашло забавным возмущение владельцев, успевших пожаловаться и попросить компанию введения предмета «встроенной сантехники мебели в кастомизатор недвижимости», и засыпали авторов насмешливым флудом мемов. Основными объясняющими факторами такого гениального проектного опущения азиатских создателей выступили знаменитые клише: геймеры массово стали припоминать знаменитый японский мем, сойдясь в ироничной философии на тезисе, что "Милые девчонки, (прямо как главные азиатские айдолы) банально не ходят в туалет, а следовательно — он там абсолютно лишний".