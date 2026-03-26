Китайскую GTA с аниме-девочками Neverness to Everness уже можно скачать. Вышел трейлер новой героини игры

До выхода амбициозной игры в жанре городской песочницы остается чуть больше месяца. Однако студия Hotta Studio и издатель Perfect World Games уже сейчас готовы дать игрокам возможность скачать их "убийцу GTA" с аниме-девочками. Стартовала предзагрузка Neverness to Everness, но пока только на консолях.

Разработчики официально объявили о запуске страницы игры в цифровом магазине PlayStation Store. Пользователи PS5 уже могут оформить предварительный заказ и заранее загрузить файлы Neverness to Everness на свои консоли, чтобы иметь возможность ворваться в открытый мир и начать прохождение в первую же секунду после старта серверов.

Вместе с техническими новостями компания представила свежий кинематографический трейлер, посвященный новой героине. Ею стала эффектная длинноволосая блондинка в стильной шляпе и с массивным револьвером в руках по имени Цзююань, голос которой подарила японская сэйю Риэ Танака ("Мобильный воин Гандам").

Японская версия:

На первый взгляд Цзююань ведет законопослушный образ жизни: она является специальным курьером и временно исполняющей обязанности управляющего местной курьерской компании Staley Express. Однако безобидная профессия — лишь фасад. На самом деле девушка ведет двойную жизнь и выступает информатором, тайно сливающим ценные сведения различным городским фракциям и теневым организациям.

Запуск Neverness to Everness состоится через месяц — 29 апреля 2026 года. Условно-бесплатный экшен, совмещающий элементы GTA и охотой на паранормальные аномалии, будет доступен на ПК, PlayStation 5, а также мобильных платформах iOS и Android.