Кроссовер с Porsche и новые герои появятся в Neverness to Everness с выходом обновления 1.1 Коридор сноходца

Студия Hotta Studio поделилась подробностями очередного обновления для своей многопользовательской игры Neverness to Everness. Версия 1.1, получившая название Коридор сноходца, выйдет 3 июня 2026 года. Игроков ожидает расширение списка доступных персонажей, новые локации, игровые режимы и масштабная коллаборация.

Обновление будет разделено на 2 фазы. В 1 фазе, которая продлится с 3 июня по 24 июня 2026 года, в игре появится новый персонаж S-ранга по имени Лакримоза. Она представляет элемент Хаос и выступает в качестве главного источника урона, ориентированного на периодическое ослабление противников. Для Лакримозы подготовили сразу 5 альтернативных обликов. Во 2 фазе, запланированной на период с 24 июня по 8 июля 2026 года, игроки смогут получить персонажа по имени Хаос, связанного со стихией Лакшана. Для него будут доступны 2 дополнительных костюма.

Список локаций пополнится Солнечным островом, расположенным недалеко от основного города, а также Коридором эха. Важным событием обновления станет сотрудничество с производителем автомобилей Porsche. В рамках этого события пользователи смогут получить спортивный автомобиль Porsche 918 Spyder, тематические костюмы для главного героя и новое жилье под названием Резиденция Пегас. Для получения автомобиля и обликов игрокам понадобятся специальные ресурсы.

Разработчики также внедрят систему связи и заселения для Лакримозы и Хаоса, позволяющую приглашать их в свои дома, хотя в общую резиденцию нельзя будет заселить вместе мужских и женских спутников. Среди игровых режимов заявлены Бойцовский клуб для совместного прохождения группой до 4 человек и Подземная цепь, представляющая собой гоночные заезды на выживание с использованием оружия. Авторы подготовили улучшения интерфейса, функцию автоматического управления транспортом и возможность отключать звук некоторых надоедливых персонажей. За вход в игру в течение 7 дней пользователи получат 10 прочных костей, а на внутриигровую почту всем отправят подарочный набор с 5 сфабрикованными костями и другими полезными материалами. Проект также планируют выпустить на платформе Steam и в других магазинах.