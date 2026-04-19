Музыка Persona и Tower of Fantasy в одном мире: Neverness to Everness раскрыла коллаборации перед релизом

Издатель Perfect World Games и студия Hotta Studio представили трейлер Neverness to Everness с анонсом музыкальных коллабораций. Бесплатная экшен-RPG с открытым миром в стиле «городского фэнтези» выходит уже в конце апреля.

Одной из главных особенностей проекта станет впечатляющий саундтрек: в игре прозвучат композиции из Persona 5 Royal, Persona 5: The Phantom X и Tower of Fantasy. Среди них — такие треки, как Life Will Change, Beneath the Mask -rain- и Ambitions and Visions, а также десятки других композиций, знакомых поклонникам этих серий.

Сюжет Neverness to Everness переносит игроков в необычный город, где они выступают в роли «Оценщика» — сотрудника антикварного магазина Eibon и охотника за аномалиями. Герою предстоит выполнять заказы, сталкиваясь с загадочными существами и странными явлениями, от причудливых «Мисти» до агрессивных «Ора-Панчеров».

Релиз Neverness to Everness состоится 23 апреля в Китае и 29 апреля по всему миру на PlayStation 5, ПК и мобильных устройствах.