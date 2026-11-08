Neverness to Everness добавит Элимс, транспорт и новый геймплей

PlayStation представила Элимс — героиню грядущего обновления для Neverness to Everness, приключенческой экшен-RPG с открытым миром. Ролик знакомит с лейтенантом ETD-6, её характером, поездками по Хетеро и новыми машинами.

Элимс знают почти все сотрудники Бюро: коллеги называют её дружелюбной, остроумной и немного озорной. В ролике она отправляется исследовать город вместе с игроком.

Первая часть обновления «Once Upon a Glitched Call» предложит нового персонажа, транспорт и дополнительные элементы геймплея.