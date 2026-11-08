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Neverness to Everness 29.04.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Аниме
7.2 328 оценок

Neverness to Everness добавит Элимс, транспорт и новый геймплей

GameTrailers GameTrailers

PlayStation представила Элимс — героиню грядущего обновления для Neverness to Everness, приключенческой экшен-RPG с открытым миром. Ролик знакомит с лейтенантом ETD-6, её характером, поездками по Хетеро и новыми машинами.

Элимс знают почти все сотрудники Бюро: коллеги называют её дружелюбной, остроумной и немного озорной. В ролике она отправляется исследовать город вместе с игроком.

Первая часть обновления «Once Upon a Glitched Call» предложит нового персонажа, транспорт и дополнительные элементы геймплея.

Трейлеры 21
14
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Kenguruss

Жаль только, что сама игра, как бы они не пытались это скрыть, максимально скучная и пустая.

4