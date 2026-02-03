Neverness to Everness показала город будущего: геймплейный трейлер перед закрытым тестом

Издатель Perfect World Games и студия Hotta Studio представили 12-минутный трейлер «Prologue Gameplay» для своей бесплатной городской RPG с открытым миром Neverness to Everness. Ролик приурочен к закрытому тестированию Co-Ex Test, которое пройдёт с 6 по 20 февраля и позволит игрокам впервые подробно познакомиться с проектом.

Тест будет доступен на PlayStation 5, PC, а также мобильных платформах iOS и Android. Разработчики заявили широкую языковую поддержку: интерфейс и субтитры будут доступны на девяти языках, включая русский, а озвучка — на английском, японском, корейском и китайском. Сюжетная часть теста охватит эпизоды вплоть до главы «Deal? Deal!».

Neverness to Everness — это сверхъестественная ролевая игра, действие которой разворачивается в городе Хетеро. Игроки возьмут на себя роль первого «нелицензированного» охотника за аномалиями и присоединятся к антикварному магазину Eibon, выполняющему заказы по устранению сверхъестественных угроз. Проект делает ставку на исследование городских тайн, команду харизматичных напарников и насыщенный сюжет.

Дата полноценного релиза Neverness to Everness пока не объявлена, однако свежий трейлер ясно даёт понять, что разработка проекта вышла на активную стадию.