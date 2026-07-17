Neverness to Everness принесла создателям почти $200 млн - новый хит уже стал одной из главных игр Perfect World Games

Городская RPG с открытым миром Neverness to Everness продолжает демонстрировать впечатляющие финансовые результаты. Издатель Perfect World Games сообщил, что по состоянию на 30 июня совокупная выручка игры превысила 1,4 млрд китайских юаней — это почти 200 млн долларов. Соответствующие данные компания раскрыла 14 июля в прогнозе финансовых результатов за первое полугодие 2026 года.

Игра вышла 29 апреля и уже в первый день после релиза заработала свыше 100 млн юаней. При этом мировая выручка за первый месяц превысила показатели внутреннего китайского рынка, что стало важным сигналом успешного международного запуска.

По данным издателя, более 60% доходов Neverness to Everness обеспечили версии для PC и Android. Кроме того, проект регулярно входил в пятерку самых кассовых игр App Store как в Китае, так и на мировом рынке, а также возглавлял чарты PlayStation Store в ряде стран, включая Японию.

Несмотря на столь успешный старт, Perfect World Games ожидает чистый убыток в размере от 80 до 120 млн юаней по итогам первого полугодия. Компания объясняет это масштабными расходами на маркетинговую кампанию, которая сопровождала глобальное открытое бета-тестирование и запуск проекта. По прогнозу издателя, основной вклад Neverness to Everness в прибыль начнет отражаться в финансовых отчетах уже с третьего квартала 2026 года.

Показатели игры выглядят особенно примечательно на фоне прошлогодних результатов компании. Текущая выручка Neverness to Everness уже составляет около четверти от общего дохода игрового подразделения Perfect World Games за весь 2025 финансовый год, подтверждая, что новый проект быстро превратился в один из ключевых активов издателя.