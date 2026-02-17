Neverness to Everness проведёт открытое бета-тестирование

Разработчики из Hotta Studio объявили о проведении открытого бета-тестирования экшена Neverness to Everness (NTE). Попробовать игру смогут все желающие — без заявок, приглашений и каких-либо требований для получения доступа.

По словам авторов, открытая бета стартует ориентировочно в марте или апреле. Точные даты пока не раскрываются, однако разработчики уточнили, что запуск точно не состоится в феврале и, вероятнее всего, не будет перенесён на май.

Предстоящее ОБТ станет финальным этапом проверки проекта перед релизом. Основная цель тестирования — стресс-тест серверной инфраструктуры и оценка готовности игры к полноценному запуску. Пользователям достаточно будет скачать клиент и начать играть — доступ откроют для всех одновременно.

Напомним, согласно текущим планам студии, релиз Neverness to Everness ожидается в мае, поэтому открытая бета фактически станет последней возможностью опробовать проект до выхода полной версии.

Ранее разработчики также представили ролик NTE Fashion Showcase, в котором показали систему кастомизации персонажей и акцент на визуальной индивидуальности героев.