Neverness To Everness сломала два игровых ноутбука Alienware: повреждён критический чип управления питанием

Специалисты ремонтного канала Parts-People Dell Laptop Experts на YouTube обнаружили, что два ноутбука Alienware — m17 R4 и m15 R3 — вышли из строя практически идентичным образом. В обоих случаях чип EC (Embedded Controller), который отвечает за управление питанием, включение и другие низкоуровневые функции, оказался повреждён. Без этого чипа ноутбук превращается в «кирпич» — он не включается и не реагирует на нажатие кнопки питания.

После перепрограммирования EC-чипа оба ноутбука удалось оживить. Однако у m17 R4 после ремонта перестал работать встроенный дисплей — при подключении внешнего экрана изображение появлялось, а внутренняя панель оставалась тёмной. В случае с m15 R3 дисплей остался работоспособным.

Ремонтники подозревают две основные причины: перегрев и скачки напряжения. Однако такая версия вызывает вопросы: почему повреждение затронуло именно EC-чип, а не другие компоненты, и почему оба ноутбука вышли из строя одинаковым образом после одной и той же игры?

В комментариях к видео на YouTube один из зрителей обратил внимание на другую возможную причину: Neverness To Everness использует античит на уровне ядра — программное обеспечение, которое работает на самом глубоком уровне операционной системы.

Ядерные античиты, такие как Easy Anti-Cheat или Anti-Cheat Expert (ACE), работают на том же уровне, что и драйверы устройств и ядро Windows. Они могут конфликтовать с системными драйверами, вызывая сбои, синие экраны смерти (BSOD) и даже повреждение низкоуровневых компонентов. Подобные инциденты уже случались: автор материала Wccftech столкнулся с BSOD при запуске Warhammer 40,000: Space Marine 2 из-за драйвера Easy Anti-Cheat. Ему удалось решить проблему, настроив автоматическое удаление проблемного файла при загрузке системы.

В случае с Neverness To Everness игра использует античит Anti-Cheat Expert (ACE) — систему, распространённую в китайских игровых проектах. Именно этот античит мог вступить в конфликт с низкоуровневыми драйверами ноутбуков Alienware, что привело к повреждению EC-чипа. Однако производитель игры и Dell пока не дали официальных комментариев.

Пока точная причина не установлена, владельцам игровых ноутбуков рекомендуется:

Следить за температурой устройства во время игры

Убедиться, что установлены последние версии BIOS и драйверов

В случае нестабильной работы или BSOD после установки игры обратиться в службу поддержки производителя

Инцидент с Alienware стал тревожным сигналом для всей игровой индустрии: ядерные античиты, призванные бороться с читерами, могут нести скрытые риски для аппаратного обеспечения. Остаётся надеяться, что разработчики Neverness To Everness и производители ноутбуков проведут расследование и предложат решение, чтобы подобные случаи не повторялись.