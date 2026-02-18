Neverness to Everness улучшат к релизу: разработчики учтут отзывы игроков

Создатели Neverness to Everness подвели итоги закрытого бета-тестирования и пообещали доработать проект к релизу. В обращении к сообществу команда сообщила, что внимательно изучает отзывы и уже взяла на особый контроль наполнение открытого мира.

Побочные активности переработают — в частности, сократят время подбора партии в маджонг. Также изменения ждут управление автомобилями. Разработчики расширят социальные элементы, добавив специальные события для взаимодействия с персонажами. Кроме того, будут исправлены проблемы локализации и отображения текста в интерфейсе.