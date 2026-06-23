NTE готовит обновление 1.1: новый трейлер знакомит игроков с одним из самых необычных героев ETD-6

Разработчики Neverness to Everness продолжают подогревать интерес к грядущему обновлению Ver.1.1. На официальном канале PlayStation появился новый трейлер персонажа под названием Meet the New S-Class Chaos!, посвящённый одному из колоритных жителей района ETD-6.

Главным героем ролика стал загадочный парень в маске, которого окружающие считают настоящим чудаком. Однако за необычным внешним видом скрывается открытый и дружелюбный персонаж, искренне увлечённый своим образом жизни. Герой отличается завидной целеустремлённостью и готовностью доводить дело до конца, хотя при этом совершенно не любит следовать установленным правилам.

Судя по описанию разработчиков, его выходки нередко создают проблемы окружающим, однако находчивый капитан регулярно помогает ему выходить сухим из воды. Такой контраст между дисциплиной и хаосом, вероятно, станет важной частью истории персонажа в будущем обновлении.

Трейлер стал частью рекламной кампании обновления Ver.1.1 «Forsaken Path», релиз которого ожидается в ближайшее время. Пока разработчики постепенно раскрывают новых героев и детали сюжета, делая ставку на ярких персонажей и необычную атмосферу городского фэнтези, которая остаётся одной из главных особенностей Neverness to Everness.