Официальный саундтрек NTE можно забрать бесплатно в Steam - в сборник вошли 16 композиций

Разработчики NTE выпустили официальный саундтрек игры в Steam. Музыкальную подборку можно скачать бесплатно на странице магазина.
В сборник вошли 16 композиций, сопровождавших путешествие по Этеро. Среди них — City No Pop, Champion!, Magical Lights, Crimson Lullaby, BEAST! и Timetrial. Авторы предлагают поклонникам вновь вернуться к знакомым мелодиям и вспомнить ключевые моменты приключения.
Полный список композиций:
- City No Pop
- Round and Round
- Champion!
- Play on!
- Magical Lights
- Afterglow
- Out of Sync
- 100% Crimson Solver
- Crimson Lullaby
- Chains of the Dark
- BEAST!
- Lullaby
- Whatever It Says
- Frequency Finder
- Seven Shades of Red
- Timetrial
Саундтрек распространяется бесплатно, так что для знакомства с музыкой NTE не придётся ничего покупать.
налетай подешевело... нафик не надо