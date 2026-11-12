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Neverness to Everness 29.04.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Аниме
7.2 328 оценок

Официальный саундтрек NTE можно забрать бесплатно в Steam - в сборник вошли 16 композиций

butcher69 butcher69

Разработчики NTE выпустили официальный саундтрек игры в Steam. Музыкальную подборку можно скачать бесплатно на странице магазина.

В сборник вошли 16 композиций, сопровождавших путешествие по Этеро. Среди них — City No Pop, Champion!, Magical Lights, Crimson Lullaby, BEAST! и Timetrial. Авторы предлагают поклонникам вновь вернуться к знакомым мелодиям и вспомнить ключевые моменты приключения.

Полный список композиций:

  1. City No Pop
  2. Round and Round
  3. Champion!
  4. Play on!
  5. Magical Lights
  6. Afterglow
  7. Out of Sync
  8. 100% Crimson Solver
  9. Crimson Lullaby
  10. Chains of the Dark
  11. BEAST!
  12. Lullaby
  13. Whatever It Says
  14. Frequency Finder
  15. Seven Shades of Red
  16. Timetrial

Саундтрек распространяется бесплатно, так что для знакомства с музыкой NTE не придётся ничего покупать.

ПК 7
8
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Alex40001

налетай подешевело... нафик не надо

6