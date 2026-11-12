Официальный саундтрек NTE можно забрать бесплатно в Steam - в сборник вошли 16 композиций

Разработчики NTE выпустили официальный саундтрек игры в Steam. Музыкальную подборку можно скачать бесплатно на странице магазина.

В сборник вошли 16 композиций, сопровождавших путешествие по Этеро. Среди них — City No Pop, Champion!, Magical Lights, Crimson Lullaby, BEAST! и Timetrial. Авторы предлагают поклонникам вновь вернуться к знакомым мелодиям и вспомнить ключевые моменты приключения.

Полный список композиций:

City No Pop Round and Round Champion! Play on! Magical Lights Afterglow Out of Sync 100% Crimson Solver Crimson Lullaby Chains of the Dark BEAST! Lullaby Whatever It Says Frequency Finder Seven Shades of Red Timetrial

Саундтрек распространяется бесплатно, так что для знакомства с музыкой NTE не придётся ничего покупать.