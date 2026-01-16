Открыт набор участников на февральское тестирование Neverness to Everness

Perfect World Games и Hotta Studio объявили о старте регистрации на закрытое Co-Ex-тестирование городской ролевой игры с открытым миром Neverness to Everness. Сам тест пройдёт с 6 по 20 февраля 2026 года, а подать заявку можно до 25 января на PlayStation, ПК и мобильных устройствах.

Участникам будут доступны сразу несколько языков интерфейса, включая русский, а также английскую, японскую, корейскую и китайскую озвучку. В рамках тестирования игроки смогут пройти сюжетные эпизоды вплоть до главы Deal? Deal!, что позволит оценить ключевые элементы истории и геймплея.

События Neverness to Everness разворачиваются в необычном мегаполисе, где люди соседствуют с аномалиями. Главный герой — первый в городе нелицензированный Охотник на Аномалии, связанный с антикварной лавкой «Эйбон» и зарабатывающий на жизнь выполнением рискованных заказов горожан.

Сюжет строится вокруг эпизодических загадок и побочных историй, а в свободное время игроки смогут исследовать город, настраивать транспорт, пользоваться экзотическими средствами передвижения вроде поездов-призраков, покупать сезонные товары и обустраивать собственное жильё.

Релиз Neverness to Everness запланирован на PlayStation 5, PC, iOS и Android.О