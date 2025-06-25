По словам разработчиков, Neverness to Everness избавиться от самых раздражающих гача-механик

Hotta Studio и Perfect World Games уверенно идут против течения жанра: их новая бесплатная MMORPG Neverness to Everness, по словам разработчиков, намерена раз и навсегда избавиться от самых раздражающих гача-механик. Проект с открытым миром обещает честную систему получения героев, дружелюбную экономику и массу контента — без необходимости «донатить до потери пульса».

На недавнем стриме команда представила революционные изменения в гача-системе. Самое главное — исключение механики “50/50”, в рамках которой игроки часто теряли шанс получить желанного героя. Теперь в лимитированных баннерах всегда будет выпадать заявленный персонаж S-класса, без подвохов. Также убираются оружейные баннеры — вместо этого ключевое вооружение можно будет получить напрямую за внутриигровую валюту или как награду в режиме.

Появилась и новая система под названием Scarborough Fair — своего рода смесь гачи и настольной игры. Игроки бросают кубик, двигаются по виртуальному полю и собирают награды. Шанс на героя S-класса — 1.88% за попытку, а гарантированное получение наступает на 90-й.

Особое внимание уделено и экономике: ценная валюта будет добываться во время геймплея, а не только за донат. Разработчики обещают, что игроки не будут страдать из-за нехватки подходящего оружия, как это часто бывает в других гача-играх.

Открытый мир Neverness to Everness также не разочарует. Игроки смогут угонять машины, устраивать уличные гонки, копить “звезды розыска” — почти как в GTA. Правда, сбивать прохожих не получится — NPC проходят сквозь авто, а водителям начисляются штрафы.

Новый бета-тест стартует 3 июля и продлится до 16 июля.