По словам разработчиков, Neverness to Everness избавиться от самых раздражающих гача-механик

Hotta Studio и Perfect World Games уверенно идут против течения жанра: их новая бесплатная MMORPG Neverness to Everness, по словам разработчиков, намерена раз и навсегда избавиться от самых раздражающих гача-механик. Проект с открытым миром обещает честную систему получения героев, дружелюбную экономику и массу контента — без необходимости «донатить до потери пульса».
На недавнем стриме команда представила революционные изменения в гача-системе. Самое главное — исключение механики “50/50”, в рамках которой игроки часто теряли шанс получить желанного героя. Теперь в лимитированных баннерах всегда будет выпадать заявленный персонаж S-класса, без подвохов. Также убираются оружейные баннеры — вместо этого ключевое вооружение можно будет получить напрямую за внутриигровую валюту или как награду в режиме.
Появилась и новая система под названием Scarborough Fair — своего рода смесь гачи и настольной игры. Игроки бросают кубик, двигаются по виртуальному полю и собирают награды. Шанс на героя S-класса — 1.88% за попытку, а гарантированное получение наступает на 90-й.
Особое внимание уделено и экономике: ценная валюта будет добываться во время геймплея, а не только за донат. Разработчики обещают, что игроки не будут страдать из-за нехватки подходящего оружия, как это часто бывает в других гача-играх.
Открытый мир Neverness to Everness также не разочарует. Игроки смогут угонять машины, устраивать уличные гонки, копить “звезды розыска” — почти как в GTA. Правда, сбивать прохожих не получится — NPC проходят сквозь авто, а водителям начисляются штрафы.
Новый бета-тест стартует 3 июля и продлится до 16 июля.
где новизна? то что они тут расказали юзается фик знает сколько и фик знает когда началось в гачах ничего нового они не предложили а бесить эта хрень будет больше чем закидывать постоянно на банер
Соглы даже в самых бичевых казинычах на n попытке падает перс с ограниченного события. Суть доната обычно в том, что ресурсов на прокачку не хватает, да даже банально какой нибудь энергии лол, а персонажей с лихвой как правило сыпит, а толку если их не вкачать.
беру
По словам разработчиков, Neverness to Everness избавиться от самых раздражающих гача-механик - уберут постоянный онлайн и сделают полноценный оффлайн?
ага а потом тех кто читерит кидало в один котел как в соусе