Последнее обновление для Neverness to Everness заинтриговало игроков - героине заменили носки на чулки

Perfect World Games выпустила свежее обновление для своего экшена с открытым миром Neverness to Everness. Вместе с внедрением новой героини Аканэ Рин апдейт привлек внимание фанатов неожиданной деталью. Как оказалось, разработчики внесли малозаметные, но довольно интересные косметические правки в анонсированный костюм персонажа, заменив лакированные гольфы на классические черные чулки.

Героиня Аканэ Рин представляет собой бывшую охотницу за аномалиями, которая сменила род деятельности и посвятила себя музыке, виртуозно используя электрогитару в сражениях. В рамках пострелизной поддержки авторы подготовили для нее альтернативный школьный костюм «Фулл-метал рок», релиз которого намечен на 28 октября.

Внимательные игроки сопоставили промо-ролики разных недель и обнаружили корректировку гардероба. В изначальном анонсе и первой демонстрации героиня носила черные ботфорты с глянцевым блеском, поверх которых были надеты короткие красные носки, а на левом бедре крепилась крупная булавка. Уже в новом ролике от 21 октября авторы полностью убрали красные носки и булавку, а глянцевые гетры заменили на цельные полупрозрачные темные чулки. Силуэт костюма стал заметно выглядеть заметно вызывающим.

Напомним, ранее в Neverness to Everness нашли самых быстрых персонажей, чьи уникальные навыки перемещения позволяют обгонять спорткары на городских шоссе.

Neverness to Everness доступна на ПК, PlayStation 5, а также мобильных устройствах под управлением iOS и Android на условно-бесплатной основе.