Предзагрузка уже доступна: Neverness to Everness выходит 29 апреля и предлагает необычный микс гачи и городского фэнтези

Разработчики NTE открыли предзагрузку перед релизом, который состоится уже 29 апреля. Скачать игру можно на ПК, PlayStation 5 и смартфонах, и по первым деталям становится ясно: проект пытается занять нишу между аниме-RPG и более «земными» развлечениями вроде гонок.

На ПК игра весит около 50 ГБ, при этом для установки потребуется запас пространства — до 60 ГБ. Требования нельзя назвать слишком низкими: минимум 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce GTX 1660, тогда как комфортная игра предполагает уже 32 ГБ ОЗУ и RTX 3060. Это выглядит как типичная ситуация для современных бесплатных проектов — формально доступно, но с оговорками.

Любопытно, что запуск на ПК будет возможен только через собственный клиент, без Steam и Epic Games Store. Такой подход всё ещё вызывает вопросы: с одной стороны, это даёт издателю больше контроля, с другой — снижает удобство для игроков и может ограничить аудиторию на старте.

Отдельное внимание привлекли показанные заезды на картах. Для жанра аниме-RPG это довольно необычное решение, и именно такие элементы могут выделить NTE среди конкурентов, вроде проектов HoYoverse, где геймплей обычно более предсказуем.

Пока NTE выглядит как эксперимент — смесь открытого мира, ролевой системы и аркадных развлечений. Если разработчикам удастся связать эти элементы во что-то цельное, игра может приятно удивить. Если нет — рискует остаться ещё одной «бесплатной RPG», которая быстро теряется в потоке релизов.