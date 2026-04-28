Предзагрузка уже доступна: Neverness to Everness выходит 29 апреля и предлагает необычный микс гачи и городского фэнтези

Разработчики NTE открыли предзагрузку перед релизом, который состоится уже 29 апреля. Скачать игру можно на ПК, PlayStation 5 и смартфонах, и по первым деталям становится ясно: проект пытается занять нишу между аниме-RPG и более «земными» развлечениями вроде гонок.
На ПК игра весит около 50 ГБ, при этом для установки потребуется запас пространства — до 60 ГБ. Требования нельзя назвать слишком низкими: минимум 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce GTX 1660, тогда как комфортная игра предполагает уже 32 ГБ ОЗУ и RTX 3060. Это выглядит как типичная ситуация для современных бесплатных проектов — формально доступно, но с оговорками.
Любопытно, что запуск на ПК будет возможен только через собственный клиент, без Steam и Epic Games Store. Такой подход всё ещё вызывает вопросы: с одной стороны, это даёт издателю больше контроля, с другой — снижает удобство для игроков и может ограничить аудиторию на старте.
Отдельное внимание привлекли показанные заезды на картах. Для жанра аниме-RPG это довольно необычное решение, и именно такие элементы могут выделить NTE среди конкурентов, вроде проектов HoYoverse, где геймплей обычно более предсказуем.
Пока NTE выглядит как эксперимент — смесь открытого мира, ролевой системы и аркадных развлечений. Если разработчикам удастся связать эти элементы во что-то цельное, игра может приятно удивить. Если нет — рискует остаться ещё одной «бесплатной RPG», которая быстро теряется в потоке релизов.
Я думаю, что китайцы начали стагнировать и лажать в своих гачах как минимум с выхода ZZZ.
Мне еще с выхода Геншина геймплейное решение, что хоть с игроком и таскается группа персонажей, но никого из них не видно и можно лишь переключаться между ними, казалось странным.
В StarRail это тоже прокатило, потому что они сделали что-то очень похожее на Персону, типо там было тоже так и все норм.
Вот если/когда они отойдут от этой концепции, и смогут реализовать присутствие спутников в игре, как допустим в играх Биовар, это станет небольшим шагом вперед и принесет успех.
Глянул геймплей на перемотке. И чем ЭТО отличается от любой другой гачи выпущенной в минувшие 3 года? Очередные обещания уникальности, а в итоге клон игр Михойо, где играешь = ходишь на работу))
Выглядит как Персона + гача + ГТА.
так я и не смог на предзагрузку оформиться. сайт открывает а ни 1 кнопка на нём не срабатывала((
загнётся также как и tof hah