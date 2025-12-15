Разработчики амбициозной игры Neverness to Everness с открытым миром проведут закрытое тестирование под конец 2025 года

Студия Hotta Studio, известная по Tower of Fantasy, продолжает активную работу над своим новым масштабным проектом — сверхъестественным урбанистическим экшеном Neverness to Everness, который успели окрестить как "Аниме-GTA". Стало известно, что команда планирует провести очередной этап закрытого бета-тестирования (ЗБТ) в самые последние дни уходящего года.

Офлайн-тестирование пройдет 27 и 28 декабря 2025 года в китайском городе Сучжоу. Это событие станет важной вехой перед более масштабным запуском проекта. Что касается публичной открытой беты (OBT), то ее старт ожидается уже в 2026 году. По неофициальным данным, открытое тестирование может начаться до мая 2026 года, что связано с годовщиной выдачи лицензии на издание игры в Китае.

Вместе с анонсом теста были обновлены и системные требования игры. Если мобильная версия выглядит достаточно оптимизированной для старых флагманов, то ПК-версия потребует современного «железа», особенно в части процессора и оперативной памяти.

Системные требования Neverness to Everness:

Мобильные устройства (Android):

Минимальные: Процессор Snapdragon 855 / 6 ГБ ОЗУ.

Рекомендуемые: Процессор Snapdragon 8 Gen 2.

ПК (PC):

Минимальные: Процессор Intel Core i7-10700 + Видеокарта GTX 1660.

Рекомендуемые: Процессор Intel Core i7-12700 + Видеокарта RTX 3060 + 32 ГБ ОЗУ.

Neverness to Everness разрабатывается для платформ PC, PlayStation 5, iOS и Android. Игра обещает объединить открытый мир, зрелищную боевую систему и элементы вождения с тюнингом автомобилей. Если тестирование пройдет гладко, игра может выйти уже во второй половине 2026 года.