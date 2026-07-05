Разработчики Neverness to Everness сделали дизайн нижнего белья новой героини более откровенным после критики

Perfect World Games продолжает развивать свою бесплатную гачу Neverness to Everness. 8 июля планируется глобальный релиз крупного обновления версии 1.2 "Девятьсот девяносто девять ночей", однако китайская версия уже получила это дополнение - и сразу же породила бурные обсуждения в сообществе.

Поводом послужил новый игровой персонаж - Шинку, охотница из отдела C.S.U2. Ее боевой стиль строится на смене двух форм: обычной и "режима берсерка", который усиливает атаки и ускоряет передвижение и лазание вне боя. Однако внимание игроков привлекла не механика, а костюм Шинку. Китайские пользователи обратили внимание, что под юбкой она носит шорты, что вызвало недовольство части аудитории - ведь у других женских персонажей используется более откровенный вариант белья.

Игроки начали обращаться к разработчикам с жалобами на ненужную цензуру и занижение сексуальности персонажа, и внезапно разработчики пошли игрокам навстречу и изменили дизайн уже через 12 часов. Вместо шорт у героини теперь более откровенное белье с оборками по краю. Редкость этого инцидента в том, что после жалоб игроков цензура была фактически отменена, а разработчики вернули более откровенный вариант - и сделали это с впечатляющей скоростью.