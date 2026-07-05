Разработчики Neverness to Everness сделали дизайн нижнего белья новой героини более откровенным после критики

Perfect World Games продолжает развивать свою бесплатную гачу Neverness to Everness. 8 июля планируется глобальный релиз крупного обновления версии 1.2 "Девятьсот девяносто девять ночей", однако китайская версия уже получила это дополнение - и сразу же породила бурные обсуждения в сообществе.
Поводом послужил новый игровой персонаж - Шинку, охотница из отдела C.S.U2. Ее боевой стиль строится на смене двух форм: обычной и "режима берсерка", который усиливает атаки и ускоряет передвижение и лазание вне боя. Однако внимание игроков привлекла не механика, а костюм Шинку. Китайские пользователи обратили внимание, что под юбкой она носит шорты, что вызвало недовольство части аудитории - ведь у других женских персонажей используется более откровенный вариант белья.
Игроки начали обращаться к разработчикам с жалобами на ненужную цензуру и занижение сексуальности персонажа, и внезапно разработчики пошли игрокам навстречу и изменили дизайн уже через 12 часов. Вместо шорт у героини теперь более откровенное белье с оборками по краю. Редкость этого инцидента в том, что после жалоб игроков цензура была фактически отменена, а разработчики вернули более откровенный вариант - и сделали это с впечатляющей скоростью.
Долой трусы! Свободу письке!
Шорты под юбкой - это худшее, что вообще можно придумать.
А вот кружевные трусы это совсем другое дело😉
Из всех нас самая бездушная
Наличие шортов или трусов под юбкой само по себе вообще никак не привлечёт онлайн (хотя это приятный маленький плюс). Это не та проблема, из-за которой игроки массово уходят или остаются. У NTE изначально была куда более серьёзная ошибка: если они действительно замахнулись на открытый мир в стиле GTA, с городом, транспортом, свободой передвижения и ощущением живой среды, то гачу надо было убирать с самого начала или хотя бы максимально уводить её на второй план. Иначе получается странная смесь: вроде хотят сделать полноценную городскую open-world игру, но при этом всё равно тянут за собой типичные ограничения и привычки гача-проектов.
Проблема ещё и в том, что вместо того, чтобы развивать собственную сильную идентичность, они в последнем патче начали буквально копировать Wuwa. Добавление пародии на Fractsidus выглядит не как вдохновение, а как попытка быстро приклеить к игре чужую эстетику. Причём сделано это с ужасными анимациями, из-за чего всё выглядит ещё дешевле и слабее. Когда игра пытается быть одновременно GTA, гачей и копией чужих удачных решений, она в итоге теряет собственное лицо.
Единственный реальный плюс версии 1.1 для меня в том, что сюжет стал в разы короче. В 1.0 это было почти неиграбельно: ощущение, будто ИИ заставили написать тонну воды в диалогах просто ради того, чтобы украсть у игроков время. Сцены тянулись, текст раздувался, а ценности в этом было минимум. Вместо нормального темпа и интересной подачи получалась бесконечная болтовня, которую хотелось не читать, а поскорее пережить и забыть как страшный сон.
По факту, игра всё ещё удерживает какое-то количество игроков не потому, что она настолько сильная, а потому что у неё почти нет нормальных аналогов в этом стиле. Пока нет чего-то лучше, вроде Ananta, часть аудитории будет оставаться просто из-за самого формата: открытый город, аниме-стилистика, машины, свобода передвижения. Но это не значит, что NTE всё делает правильно. Это скорее значит, что ниша пока пустая, и игра временно живёт на отсутствии конкуренции, а не на собственном качестве.
Там и у донатного скина этого же персонажа убрали шорты