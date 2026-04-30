Разработчики Neverness to Everness выдают игрокам на старте топового S-ранг героя из-за шквала критики

Накануне состоялся долгожданный глобальный запуск амбициозного китайского открытого мира с элементами городской мистики NTE: Neverness to Everness. Игра стартовала успешно, однако помимо комплиментов разработчики тут же столкнулись с массированным потоком жалоб и критически, от которых студии Hotta пришлось оперативно спасаться весьма радикальной компенсацией.

Команда Perfect World Games на своих страницах в социальных сетях выпустила официальное обращение:

С того момента, как серверы перешли в онлайн, мы начали получать от вас совершенно невероятный объем предложений и фидбэка. Наша команда активно работает с отчетами, готовит правки и улучшения проекта.

Очевидные недостатки релиза стандартны для крупных ролевых игр данного направления. Сообщается, что игроки испытывают просадки FPS, особенно на консолях и мобильных платформах — лучшим портом в этом вопросе на данный момент выглядит лишь релиз для ПК, хотя и у него есть ряд проблем. Что касается сюжетного недовольства, аудитория жалуется на слабую завязку истории и медлительное, вялое начало повествования; недоработанный функционал мини-игр и слаборазвитую систему знакомств; а многие и вовсе раскритиковали внешность протагонистов как абсолютно "блеклую и невзрачную".

В ответ на технические претензии студия значительно увеличила приветственный набор ресурсов. Любой геймер, который зарегистрирует учетную запись на протяжении периода обновления 1.0, автоматически получит:

С сегодняшнего дня (30 апреля) на игровые почтовые ящики придет разовое щедрое начисление — 1600 Аннулитов.

А начиная с 3 мая — всех игроков снабдят крайне ценным расходником. Всем вручат ваучер свободного билета. Данный селектор-лист даст право пользователю гарантировано выбрать самому, забрать на свою учетку в состав армии мощнейшего любого легендарного персонажа высшего грейда «S» из стартового пула.

Кажется, студия весьма ловко "откупилась" от негативной реакции игроков бесплатным S-персонажам. Однако в ближайшее время им стоит выпустить ряд серьезных патчей, иначе Neverness to Everness могут быстро забросить.